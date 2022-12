La nuova corsa per l’Artico

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 26 dicembre 2022) In un mondo che sembra non avere più segreti per l’essere umano,rappresenta per molti una sorta di prossimo (e forse ultimo) Eldorado che unisce l’interesse scientifico a quello più meramente economico, e dunque strategico. La regione più a nord della Terra, così remota e impossibile per larghi tratti della Storia umana, oggi non InsideOver.