I satelliti aiutano i paleontologi a scoprire nuovi fossili

RaiNews

Un team di ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia ha testato diversi metodi di tracciamento di fossili da satellite dimostrando come la tecnologia possa aumentare esponenzialmente l'efficacia ...Lo studio pubblicato su Geological Magazine Le immagini satellitari possono aiutare i paleontologi ad identificare le aree più promettenti in cui avventurarsi alla scoperta di nuovi fossili. Un team ... I satelliti aiutano i paleontologi: scoprire i fossili grazie alla tecnologia Ca’ Foscari: “L’uso dei dati satellitari genera un enorme miglioramento ed efficientamento delle ricerche sul campo” aiutando a identificare le aree più promettenti in cui avventurarsi alla scoperta d ...Lo studio pubblicato su Geological Magazine Le immagini satellitari possono aiutare i paleontologi ad identificare le aree più promettenti in cui avventurarsi alla scoperta di nuovi fossili. Un team d ...