Gf Vip 7 | una Vippona della scorsa edizione demolisce il nuovo cast | “Tentativi di scopiazzare con questi triangoli”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Gf Vip 7 non sembra convincere gli ex concorrenti delle passate edizioni del reality condotto da Alfonso Signorini e dopo Davide Silvestri un’altra exha voluto dire la sua sull’attualetrasmissione di Canale 5. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, ex gieffinasestadel programma, la quale non ha risparmiato dure critiche agli inquilini del loft di Cinecittà nel corso di una chiacchierata con Gabriele Parpiglia a CasaPipol: Non mi è piaciuta la prima fase di questo Grande Fratello Vip. Non ho visto nulla di costruttivo. Ho visto solodiconche devono essere realizzati… poco originale e positivo. Non mi sono piaciuti i toni di tutti. Ad averla convinta è ...