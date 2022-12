Domenica In | Orietta Berti si commuove | “Questo è il mio primo Natale senza il mio Otello | è morto pochi giorni fa e mi manca tanto”

(Di lunedì 26 dicembre 2022)è stata tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata natalizia diIn, andata in onda proprio25 dicembre. Tanti i temi e gli aneddoti toccati nel corso della chiacchierata con la conduttrice, ma il momento più toccante è arrivato alla fine, quando “zia Mara” le ha domandato cosa avesse chiesto in dono a Babbo. “Pernon voglio chiedere di più perché hoMara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo – ha risposto-. Devo dire solo una cosa – ha aggiunto la cantante -,è ildopo nove anni e mezzo che miil mio cane ...

Il Fatto Quotidiano

'Il mio primo Natale senza di lui'. Un velo di tristezza negli occhi diBerti . L'Usignolo di Cavriago, a 79 anni, sta vivendo una seconda (o forse addirittura terza) giovinezza dal punto di vista professionale. Corteggiatissima da tutte le reti, protagonista da ...Berti si racconta a cuore aperto a Mara Venier in occasione della puntata natalizia e ... 'Cosa c*** ne sapete' Mara Venier negativa: 'Dopo due test corro a registrareIn' Mara Venier ... Domenica In, Orietta Berti si commuove: "Questo è il mio primo ... Orietta Berti è stata tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata natalizia di Domenica In, andata in onda proprio domenica 25 dicembre. Tanti i temi e gli aneddoti toccati nel corso della chiacchiera ...Domenica in, arriva l'inaspettata sorpresa di Osvaldo per la sua Orietta Berti nel salotto di Mara Venier. Orietta Berti è stata ospite nel salotto di Mara Venier, a Domenica in il giorno di Natale. E ...