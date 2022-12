Ascolti TV 25 dicembre 2022 | si sogna con Stanotte a Milano e Alberto Angela fa incetta di share

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Mediaset e Rai hanno contribuito a rendere speciale il Natale degli spettatori, ottenendo dei buoni riscontri a livello ditv. In prima serata era atteso il documentario-evento guidato da. Questo contenuto è ormai diventato un appuntamento tradizionale di questo periodo festivo, che tra l'altro riscuote sempre un gran successo. Non a casoha fattodi, sbancando l'auditel e festeggiando un gran Natale...TV ieri 25Prime Time: in tantissimi perSerata di Natale in compagnia dicon il suo nuovissimo documentario ‘a ...