Valanga su una pista da sci in Austria | travolta una decina di persone | un sopravvissuto

Sky Tg24

19.10in Austria, 10 persone dispersedecina di persone sono state sepolte dain Austria nella regione di Vorarlberg, nell'Ovest del Paese. Lo rendono noto fonti della polizia locale.persona è stata tratta in salvo, mentre le operazioni di soccorso sono ancora ...decina di appassionati di sport invernali sono rimasti sepolti dain Austria a Lech e sono in corso le ricerche da parte di unità cinofile ed elicotteri. Lo riportano i media locali, riferendo chepersona è stata ritrovata ferita e soccorsa, mentre ... Austria, 10 persone travolte da una valanga. Una è stata tratta in salvo Una decina di persone sono rimaste sepolte da una valanga in Austria, nella regione occidentale del Vorarlberg. Lo rende noto la polizia. "Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni ...Dieci persone sono state travolte da una valanga nella regione Vorarlberg in Austria. Come informano i soccorritori una di queste «è stata salvata, mentre le operazioni per trovare ...