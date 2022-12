Corriere dello Sport

Il Rennes è la squadra più giovane della Ligue 1 . Età media: 23,7 anni. Ha saputo catturare l'interesse dei francesi, perché esprime un calcio divertente e sta lottando a sorpresa per la ...L'Inter sta studiando il colpo per la fascia sinistra e l'al momento è frenata dal prezzo che ne fa il Rennes L'Inter sta studiando il colpo per la fascia sinistra e l'al momento è frenata dal prezzo che ne fa il Rennes. Secondo ... Truffert, l’idea dell’Inter per la fascia sinistra Francese, 21 anni, gioca nel Rennes ed è stato tra le rivelazioni della prima parte di stagione in Ligue 1. Esterno da 4-4-2 o 3-5-2: il club nerazzurro lo studia e pensa alla cessione di Gosens ...Gosens Inter, riflessioni in corso. Il tedesco, intanto, ha rifiutato una squadra per gennaio. L'ex Atalanta ha le idee chiare ...