Sette ragazzi evadono del carcere minorile ' Beccaria' | due subito catturati

La Repubblica

Immediate sono scattate le ricerche: fonti vicine al sindacato Sappe confermano all'AGI che due deievasi sono già stati presi. Uno e' stato rintracciato dagli agenti della polizia ...Fuga di Natale: a Milanodetenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'i stituto penale per minorenni 'Cesare Beccaria'. Lo ha rivelato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa ... Evasione dal Beccaria, detenuti appiccano il fuoco nel carcere. Presi due dei sette ragazzi fuggiti. Salvini:… Il rischio di vedere Skriniar lasciare il club nerazzurro in estate, a parametro zero, secondo Sky Sport è concreto Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato, la rivelazione: “Rischio concreto di lasc ...A Milano sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria". Hanno approfittato dei lavori di ristrutturazione ...