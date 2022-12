Manovra | perché dico sì alla nuova 18app

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il nuovo governo Meloni è in piena attività con una serie di nuove proposte politiche per la società. Tra le tante novità ho considerato interessante laCarta della Cultura e del Merito. Di che si tratta? Secondo quanto raccolto, ci sarebbe intesa tra le forze di maggioranza per la nascita della Carta della Cultura e di quella del Merito. Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura di Montecitorio, conferma che sulla misura è stata trovata l’intesa su una riformulazione da inserire nella2023. Dal prossimo gennaio, al compimento del diciottesimo anno di età, i ragazzi e le ragazze di una famiglia con Isee fino a 35 mila euro avranno diritto a un bonus di 500 euro. Anche coloro che saranno promossimaturità con 100/100 potranno accederemisura, a prescindere dal reddito. Le due carte ...

