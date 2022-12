WIRED Italia

... ogni volta che gli utenti cercavano informazioni sul social in merito a libertà d'espressione, salute mentale, vaccini, abusi sessuali sui minori, violenza di genere, Covid,, e HIV.... all' Hiv , ai vaccini , agli abusi sessuali sui minori , al Covid , alla violenza di genere , aie alla libertà d'espressione. L'assenza di questo tipo di feauture all'interno del ... Disastri naturali, gli 11 peggiori del 2022 Ci piace considerare i disastri come eventi rari ed eccezionali. Sfortunatamente, non è così, sono invece la norma. Una recente e molto estesa ricerca (il World Risk Poll, condotto dalla Gallup per co ...Dalle alluvioni ai terremoti, il Sud del mondo soffre i disastri peggiori. Italia maglia nera per la sicurezza sul lavoro.