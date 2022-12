Brasile | Suarez ad un passo dal Gremio | pronto un contratto biennale

Corriere dello Sport

I numeri diIl Gremio sarebbe la settima squadra in carriera per, la prima in. Nei sei mesi al Nacional, club che lo aveva lanciato nel calcio che conta 17 anni fa, il ...Luisha scelto: riparte dal campionato brasiliano. I media indanno per fatto l'accordo con il Gremio . L'ex attaccante del Barcellona avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale per un ... Suarez in Brasile: è quasi fatta con il Gremio Il centravanti uruguaiano a luglio era tornato in patria al Nacional. Ora si prepara a una nuova avventura Luis Suarez ha scelto: riparte dal campionato brasiliano. I media in Brasile danno per fatto ...Il club brasiliano del Gremio ha trovato l'accordo con Luis Suarez e manca solo la firma del contratto per ufficializzare l'affare e la presentazione dell'attaccante uruguaiano arriverà la prossima se ...