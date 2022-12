Traffico Roma del 24-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione in via di normalizzazioneautostradale nei dintorni della capitale anche sul raccordo in tangenziale spostamenti nel complesso regolari in zona Borghi Chiama intenso ilin via Casilina in via di Vermicino per un incidente avvenuto in precedenza Ancora fila in viale Gorgia da Leontini a Casal Palocco un incidente ci Viene segnalato dalla polizia locale anche in via di Casale Lumbroso l’altezza della discarica di Malagrotta alle 19:30 Santa Messa di Natale nella Basilica di San Pietro possibili già i disagi in tutta l’aria per l’affluenza di fedeli per quanto riguarda i trasporti Oggi ultima corsa 21 per Booster tram e metropolitane dalle 23:30 e bus notturni per Metre enord ultime partenze alle 21:30 Inoltre oggi i ...