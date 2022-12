L'HuffPost

A proposito, miadice che non esisti quindi non ti scrive, allora ti avviso io: vorrebbe un ... La cittàsul Mare d'Azov era addobbata a festa. Da Kiev, nei giorni scorsi, la vicepremier ...... la guerra, insensata e distruttiva, che si sta combattendo nelle terre dell'e in tante ... è come la stella che illumina; è come il sole che scalda; ha il volto del fratello, dellae ... Sorella Ucraina, sorella Persia. Perché l'Occidente non è un concetto geografico Nel secolo scorso escludemmo Budapest e Praga dalla cultura europea, oggi un po’ lo facciamo con Kiev e del tutto con Teheran, dove le ragazze e i ragazzi ...A Mariupol si aspettava il 2022 con fiducia. Il piccolo Misha chiedeva a Nonno Gelo, Babbo Natale, un drone giocattolo. Poi è arrivata la guerra e la distruzione dei sogni. Con i droni non si gioca pi ...