Roma | vigilia di Natale… a mollo | non vede la rotonda ed entra con l’auto nella fontana dell’Eur FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non c’è pace per ladel Colosseo quadrato all’Eur, teatro ancora una volta di un “tuffo” involontario di un’auto. Stavolta è toccato a una Volkswagen grigia, guidata da un’anziano che – forse distratto – non ha visto laed è andato dritto, infilandosi in pieno, un Suv, si è ribaltata su un fianco, impedendo al conducente di uscire. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, 24 dicembre,di Natale, a. Leggi anche: Eur: “canestro” condentro la, la scena lascia tutti a bocca aperta () I soccorsi Per fortuna alla scena hanno assistito alcuni ragazzi che hanno prontamente aiutato l’anziano, riuscendo a farlo uscire dall’abitacolo. L’uomo, a parte il forte ...