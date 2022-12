(Di sabato 24 dicembre 2022) Hanno potato treche limitavano la visualedell’e si sono visti recapitare unadi quasi 57mila euro. Inutile i proprietari dell’hotel hanno tentato di giustificare quella potatura così radicale come un intervento di messa in sicurezza per evitare che cadessero sulla carreggiata con rischi per l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni. La Polizia locale interviene el’È stata la polizia locale a comminare laall’situato in via Trionfale a, dopo che il Servizio giardini aveva segnalatouffici competenti che il to dei rami dei tre alberi era ‘oltremisura’. Una vicenda riportata da Il ...

Roma, tagliano tre platani che impediscono la vista agli ospiti: multa salata per un albergo Annuncio vendita KTM 1290 Super Duke R ABS (2014 - 16) usata a Roma - 9090409 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...È costata cara a un albergo di via Trionfale a Roma la potatura di tre platani quasi davanti alla propria facciata: quasi 58mila euro e non per il conto presentato ...