Programmi TV di stasera | sabato 24 dicembre 2022 Su Italia1 il cult «Una poltrona per due»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Unaper due Rai1, ore 21.30: Io sono Babbo Natale Prima Tv Film del 2021 di Edoardo Maria Falcone con Marco Giallini e Gigi Proietti. Trama: Ettore ha appena finito di scontare cinque anni di galera per una rapina e non ha altre prospettive che continuare a fare il rapinatore. Ha alle spalle una relazione finita male con Laura, dalla quale ha avuto una figlia che non neanche mai conosciuto. Continuando con la sua “carriera” criminale si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere? Rai2, ore 21.00: Non ti presento i miei Prima Tv Film del 2020 di Clea DuVall con Mackenzie Davis e Kristen Stewart. Trama: Una giovane donna progetta di ...

