Pelé continua a lottare | la figlia pubblica una FOTO commovente

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il mondo del calcioa pregare per, le condizioni di salute del brasiliano sono peggiorate negli ultimi giorni. L’ex calciatore lotta contro un tumore al pancreas ed è ricoverato all’ospedale Albert Einstein dallo scorso 29 novembre. La struttura ha riferito che presenta una “progressione” del cancro al colon che sta affrontando e che sta ricevendo cure per “disfunzioni renali e cardiache”. Le ultime notizie sono state molto preoccupanti. Secondo la stampa brasiliana l’ex calciatore avrebbe anche avuto difficoltà a parlare. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre è statoto un post e unadallaKely Cristina Nascimento direttamente dall’ospedale di San Paolo. Nello scatto si vede proprio la donna abbracciare, sdraiato su ...

Continuano a preoccupare le condizioni di saute di, e le ultime notizie che arrivano non sono felici: secondo Infobae, quotidiano argentino, O ... mentre O Reia ...... la precarietà del quadro clinico diha spinto i suoi familiari a recarsi in ospedale. Le ... Intanto, sembra che la leggenda del calcio non riesca più parlare ma il suo cuore è forte ea ... "Pelé è peggiorato, i familiari lo stanno salutando". La notizia preoccupa il mondo