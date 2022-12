Madame indagata | false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green pass | Sanremo 2023 in bilico per la cantante?

la Repubblica

e non condannata, ma difficilmente la giustizia farà il suo corso prima dell'inizio del Festival (7 - 11 febbraio), dunque il nodo prima o poi dovrà essere sciolto.Resta da accertare see Giorgi abbiano effettuato o meno la vaccinazione: per le esibizioni della cantante all'epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per poter lavorare. ... Falsi vaccini per avere il Green Pass, indagata la cantante Madame E’ quanto riporta il Giornale di Vicenza. Tutto era partito da una segnalazione della dirigenza dell’Ulss 8 Berica che aveva denunciato l’anomalo numero di vaccinazioni anti Covid-19… Leggi ...Oltre alla tennista Camila Giorgi, nell'inchiesta della procura di Vicenza finisce anche Madame. Le due donne sono indagate con l'accusa di aver fatto ricorso a finte vaccinazioni ...