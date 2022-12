L’albero di Natale più grande del mondo si trova anche in Italia | ecco dove

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Due sono gli alberi più grandi alnella Foresta Gigante del Parco Nazionale di Sequoia in California.di(naturale) più alto alsiin California: il General Grant Tree. Il secondo, sempre in California, è il General Sherman Tree. Per fortuna,sotto le festività e in barba all’antica tradizione degli addobbi deldinon sono mai stati tagliati. Il General Grant Tree ha il tronco poco superiore ai 32 metri e un volume complessivo di 1300 metri cubi: un vero gigante della natura.il nostro Paese non è da meno. Per fare un paragone con alcuni alberi presenti sul nostro territorio possiamo citare quello a Santa Maria del Fiore a Firenze che sfiora gli 85 metri o, addirittura, ...