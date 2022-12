I cordoni della poesia n 8 | Disorientamento

LA NAZIONE

L'idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l'esatto contrario di ciò che fanno ipolizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà ...... se la capacità di spesa delle parrocchie sempre più deserte viene calando non dipende dal Vaticano, grossolanamente inteso, ma sempre dalla Conferenza episcopale che stringe iborsa. ... Il ricordo di Antonio Cordone Lo sportivo ucciso 33 anni fa Come da previsioni, si è trattato di riconferme alla guida delle rispettive categorie sindacali sia per Pancrazio Cordone, rieletto alla guida della segreteria provinciale della Funzione Pubblica Cgil ...Ecco i brand dell’energia che aiutano a tenere sotto controllo le bollette a Dicembre 2022. Su SOStariffe.it la speciale classifica dei top fornitori del Mercato Libero a cui affidarsi per arginare l’ ...