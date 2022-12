GF Vip | terremoto prima della diretta | “Non si salva” | accade l’impossibile

Leggi su direttanews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Al GF Vip si ribaltano le sorti dei concorrenti: contro ogni aspettativa la chiacchierata Vippona esce distrutta dal confronto. I 3 mesi di permanenza forzata all’internocasa di Cinecittà stanno rivelando i veri caratteri ed attitudini dell’intero cast del programma. GF Vip (fonte youtube)Gli indici di gradimento del pubblico, infatti, fluttuano senza sosta, determinando rapide ascese e tracolli improvvisi per i concorrenti in gara. Il social Twitter svolge un ruolo fondamentale, forse ancora più determinante del pubblico dei prime time. Gli appassionati del reality, infatti, si organizzano puntualmente in agguerriti fandom, cantando le lodi dei propri beniamini con “fancam” dedicate, e demolendo spietatamente gli antagonisti. Uno dei personaggi più quotati del programma è sicuramente Antonella Fiordelisi. La spadaccina salernitana, infatti, tiene banco da ...