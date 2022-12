Curdi tornano in piazza Il killer confessa | Ho agito per razzismo

la Repubblica

In Francia la comunità curda è scesa in piazza oggi a Parigi per rendere omaggio ai quattro militanti assassinati ieri a coli di pistola da un estremista di estrema destra. L'uomo, un macchinista in ...... il partito dei lavoratorifuorilegge in Turchia, ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime e di 'tutti imorti per la libertà'. Video su questo argomento Parigi,... Dopo gli omicidi a Parigi i curdi tornano a protestare, scontri con la polizia Centinaia di persone si sono riunite sabato a Place de la République nella capitale francese, Parigi, per protestare contro la sparatoria di venerdì in un centro culturale curdo, che ha provocato la m ...La manifestazione, inizialmente pacifica, si è divisa in due tronconi allo scoppio dei disordini. Ieri tre persone erano state uccise a colpi di pistola da un estremista di destra ...