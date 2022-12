Basket | Olimpia Milano-Monaco 79-71 Coach Fioretti | “Passo in avanti | difesa super per la rimonta”

(Di sabato 24 dicembre 2022)Marioha parlato in conferenza stampa dopo79-71, match della quindicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. L’assistantha sostituito Ettore Messina, che a causa di un attacco influenzale non ha potuto guidare la squadra al Forum. “Un po’ di emozione prima della partita c’era, ma poi quando c’è la palla a due si pensa solo al campo – ha spiegato– Devo dire grazie anche agli altri collaboratori dello staff, Shamir, Bizzozero, Poeta e Klei. Poi quando si sostituisce qualcuno comeMessina la responsabilità è ancora maggiore.” LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH Da un punto di vista della partita,ha così analizzato l’incontro: “Abbiamo sofferto molto a rimbalzo nel ...

OA Sport

Subisce fallo Ricci a rimbalzo e il parziale sale a 14 - 0: sorpassoa 75" dalla sirena. Il Monaco è in blackout totale, Melli blocca James e arriva la tripla di Baron per il +5 a 40". Il ...Secondo successo consecutivo per l'AX Milano che, dopo una clamorosa rimonta, stende il Monaco, 79 - 71. Gara pazzesca di Baron per un quarto finale da leoni di tutto il gruppo biancorosso, con Melli, ... Olimpia Milano-Monaco oggi, Eurolega basket: orario 23 dicembre, programma, tv, streaming Con il punteggio di 79-71 Milano ha vinto la seconda partita consecutive in casall’Eurolega. L’ultimo quarto è stato pazzesco e si è chiuse con il parzial di 23 a 1. Letale Ssha Broon. L'Eurolega 2022 ..."E' una vittoria importante. Da qui a pensare sia tutto a posto in una partita è difficile. Ci sono ancora tante cose da fare".