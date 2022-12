Basket | Nba | Lakers in ansia per Davis | si allungano i tempi e resta rischio operazione

(Di sabato 24 dicembre 2022) Los Angeles, 24 dic. -(Adnkronos) - Non sono buone le notizie che arrivano dall'infermeria per i Los Angeles, con lo staff medico che per Anthonyparla di “infortunio da stress al piede” ma che continua a sperare di poter evitare l', sognando tra un paio di settimane un ritorno in campo graduale. In realtà lo scenario è ancora molto incerto, con idi recupero cheno “indefiniti” e con un grande fantasma che aleggia riguardo ciò che accadrà nelle prossime settimane. La realtà è che isenzafanno fatica a vincere anche contro avversari di seconda o terza fascia, ma se dovesse continuare a fare male, bisognerà intervenire sul piede, decuplicare idi recupero e abbandonare ogni velleità di successo in ...

L'attaccante del Milan , Zlatan Ibrahimovic, era in prima fila al Barclays Center di New York per seguire la sfida ditra Brooklyn Nets e Milwaukee, vinta dai padroni di casa 118 - 100. A fine gara anche Kyrie Irving, stella dei Nets, è andato a salutarlo e si è fermato a chiacchierare con lui, consegnandogli una ...Non si ferma più la corsa dei Magic (13 - 21) che conquistano l'ottava vittoria nelle ultime nove gare, superando 133 - 113 i San Antonio Spurs (10 - 22), chiudendo in crescendo il match grazie al 39 -... Basket: Nba, Ibrahimovic va a vedere i Nets e Irving gli regala la sua maglia Vacanze a New York con la famiglia all'insegna del grande basket per l'asso svedese del Milan, che - a margine della gara - riceve la canotta di Kyrie Irving ...Los Angeles, 24 dic. -(Adnkronos) - Prestigioso successo esterno di Charlotte (9-24) che si impone 134-130 sui Los Angeles Lakers (13-19). Partita ad alto punteggio e aperta fino all ultimo, ...