14^ GIORNATA A2 | KEMAS LAMIPEL PREPARA LA “GIORNATA BIANCOROSSA”

(Di sabato 24 dicembre 2022) LaS. Croce si appresta a disputare il “boxing day” contro Ravenna del 26 dicembre (ore 18), primadi ritorno del campionato A2 Credem Banca. In settimana, complici i recuperi disputati mercoledì sera, è arrivato il primo verdetto stagionale: la, alla fine, ha chiuso il girone di andata al 6^ posto, a 3 punti di distanza dalla seconda piazza occupata dalla BCC Castellana, “carnefice” della formazione biancorossa nell’ultimo turno disputato. Un’occasione sprecata? Non nell’ottica dell’obiettivo play-off, perché la classifica è cortissima e farà in tempo a cambiare ancora e ancora. Forse si può parlare di occasione sprecata per la Del Monte Coppa Italia, il cui calendario si compone in base alla graduatoria del girone di andata. I Lupi giocheranno la gara dei quarti di finale, da “dentro o ...

Lega Pallavolo Serie A

... riferisce Grady Colin, direttore generale del Garden City Hotel, spiegando che è come avere 'una persona per tutta laalla quale è possibile assegnare vari compiti, ottenendo tutto l'aiuto ...Per rilassarsi dopo unasulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21. Sponsorizzato 14^ GIORNATA A2, KEMAS LAMIPEL PREPARA LA “GIORNATA ... Domenica 25 Dicembre: generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 16°C, la minima di 13°C alle ...Su ELEVEN SPORTS è possibile acquistare una gift card da €39,99, come idea regalo per Natale 2022, che permette di accedere a tutti gli ...