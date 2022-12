Globalist.it

La nuova, che per molte donne ha rotto il tetto di cristallo che invece potrebbe ricadere sulla testa di molte di loro, vuole essere meno mascolina e più "madre" della Patria sempre nell'...È che stiamo vedendo che non solo la donna urlante del palco di Vox (" Yo, suo una mujer,una madre ") ma anche lache dai cartelloni elettorali garantiva "siamo pronti" in ... Yo soy Giorgia: madre, cristiana e con molte lacrime Magari fra poco la vedremo girare anche con un rosario come il suo alleato/avversario Salvini, anche se ormai lo batte sistematicamente nella comunicazione.Severa nota aclista sul passaggio legato agli scafisti nell'intervista della premier ieri a Porta a Porta: «Slogan che sembrano fatti apposta ad eccitare l’astio e l’odio di certi settori della pubbli ...