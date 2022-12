Usa | tempesta d' inverno | oltre 3 000 voli cancellati

Agenzia ANSA

Oltre 3.100 voli sono stati cancellati e 10.400 hanno subito ritardi a causa dellainvernale o 'snowmaggedon' che si sta abbattendo in queste ore su tutti gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. Oltre 650.000 persone sono senza elettricità a causa del maltempo di cui 100.000 in ...' La grandeinvernale in corso continuerà a produrre aree di forti nevicate, forti venti e venti gelidi potenzialmente letali fino a sabato. Se si viaggia per le vacanze, si prega di usare ... Usa: tempesta d'inverno, New York dichiara stato d'emergenza - Ultima Ora Oltre 3.100 voli sono stati cancellati e 10.400 hanno subito ritardi a causa della tempesta invernale o 'snowmaggedon' che si sta abbattendo in queste ore su tutti gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn.Buona parte Usa in emergenza a causa di una forte bufera di neve. Un ciclone di freddo imminente, inoltre, si sta per abbattere e potrebbe peggiorare ...