TikTok licenzia 4 dipendenti per aver tracciato i dati di 2 giornaliste | cosa sta succedendo all’app accusata di «sorveglianza segreta»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ByteDance, la società cinese a capo di, hato quattroaccusati difatto accesso in modo illegale aidegli utenti di due: Cristina Criddle del Financial Times e Emily Baker-White di Forbes. Due deiti erano cinesi, gli altri due statunitensi e per l’azienda si occupavano di monitorare il comportamento del personale. Sono finiti nel mirino della società perché avrebbero attuato un piano di ricerca illegittimo per trovare determinati, al fine di capire se le due reporter si trovassero nello stesso posto di alcunisospettati di essere l’origine di una fuga di notizie avvenuta a inizio anno, e che è stata raccontata in un’inchiesta di Forbes a ottobre. Ricevuta la ...

