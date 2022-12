Sinisa Mihajlovic | la figlia Virginia commuove i fan con una storia su Instagram

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Social. . La morte diMihajlovi? ha colpito il mondo e non solo quello dello sport. L”uomo con coraggio ha cercato di combattere contro la sua malattia, perdendo purtroppo la partita a 53 anni. Calciatore molto amato, capace e determinato, fuori dal campo ha costruito legami solidi. Innanzitutto con la sua famiglia che, dal giorno del decesso, non ha smesso di condividere parole di grande amore per il padre e il marito. Le ultime sono quelle diche cerca di guardare avanti e mostrando nelle storie del suo profilola sua speranza dopo la morte del papà.Leggi anche –>le salvò la vita da bambina: oggi Nikolina distrutta dal dolore Superare la morte di un genitore non è facile e lo sa benissimo ...

DiLei

Commenta per primo'tira la bomba', omaggio ad un grande campione: è il titolo del docufilm che Primocanale Production ha dedicato a, bandiera della Sampdoria e del calcio internazionale. In Tv su Primocanale il docufilm andrà in onda venerdì 23 dicembre alle ore 18,45; sabato 24 dicembre ore 18 e 23,45; domenica ...Virginia, le parole per papà. In questi giorni Virginia , ma anche il resto della famiglia dicome la moglie Arianna Rapaccioni e la figlia Viktorija , hanno scritto molto: ... Virginia Mihajlovic guarda avanti, la sua speranza dopo la morte di Sinisa I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...La sua fede Sinisa Mihajlovic non l'ha mai nascosta, da quel 1998 in poi, quando tornò nella Capitale per vestire... Ha ritratto tra gli altri Immobile, Maestrelli… Leggi ...