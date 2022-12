(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lanegli ultimi giorni era estremamente preoccupata dalla scadenza per il pagamento degli arretrati. Ieri invece i due membri...

Calciomercato.com

il testo del comunicato ufficiale federale: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica ... 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle società FC Juventus SpA, UC, FC Pro Vercelli ...Commenta per primo Dejan Stankovic vuole portare allaAleksandar Dragovic, 31enne difensore austriaco della Stella Rossa, valutato 2 milioni di euro. Sampdoria, ecco chi ha prestato 5 milioni per l'Inps. Ora... Preoccupazione per le scadenze. Il vicepresidente Romei ha ottenuto l’aiuto di Banca Sistema. Ora c’è l’Irpef, i primi 2 milioni sono disponibili, ma saltare ...Il centrocampista ha convinto Stankovic durante le due settimane di stage: da possibile partente potrebbe diventare un valore aggiunto. “Mi sento bene, ho una ...