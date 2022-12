Ranieri | “Torno con entusiasmo” | poi la frase ai tifosi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile approdo di Claudiosulla panchina del Cagliari, nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità: attraverso un comunicato sulle pagine social della squadra, il Cagliari ha dato il suo benvenuto al nuovo tecnico. La carriera da allenatore diè iniziata proprio sulla panchina sarda: dopo una breve parentesi in squadre minori, infatti, l’allenatore romano approda al Cagliari nel 1988 e ci rimane per tre anni. Come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione, la prima panchina al Cagliari è stato un punto di lancio per la sua carriera da allenatore: “Cagliari mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato:, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno“. “Da solo ...