Qatargate | Eva Kaili resta in carcere | ecco la linea difensiva che non ha convinto i giudici

Agenzia ANSA

Kaili ha iniziato a collaborare con gli inquirenti ma, al momento, dovrà ancora restare in carcere. La linea difensiva dei legali dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo non ha ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeo,Kaili, detenuta dal 9 dicembre per l'inchiesta sul, dovrà restare ancora in carcere per almeno un mese. È questa la scelta dei giudici della Camera di consiglio del tribunale di ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere Eva Kaili, 44 anni, è apparsa per la prima volta davanti ai giudici in un tribunale affollato di giornalisti ma a telecamere spente. La collaborazione non è bastata a persuadere i giudici della camera ...Editore e «filantropo» discusso in patria per gli affari con fondi pubblici, Iqbal Survé ha rapporti con il Qatar e risulta esser stato il più generoso con Fight impunity ...