Parigi | proteste e scontri con la polizia nel quartiere curdo

Nella zona della sparatoria, nel quartiere intorno alla rue d'Enghien e il Faubourg Saint - Martin - nel cuore di- la tensione è alle stelle con roghi in strada, fischi, scontri con la ...Tafferugli tra dimostranti e forze dell'ordine nei pressi del centro culturale dove questa mattina sono stati uccisi 3 militanti da un uomo di 69 anni con precedenti per attacchi contro migranti. ... Parigi, proteste e scontri con polizia nel quartiere curdo Scontri e lancio di oggetti contro la polizia nel quartiere curdo di Parigi, a un centinaio di metri dalla rue d'Enghien, la zona dalla sparatoria ...Dopo l'uccisione di tre persone in rue d'Enghien, nella zona c'è stata una manifestazione spontanea di curdi, presto degenerata: i dimostranti hanno lanciato contro gli agenti, che hanno risposto con ...