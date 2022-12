Manovra da rifare Valanga di correzioni e caos alla Camera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Anche Giorgia Meloni, benché escluda che si possa e debba parlare di “catastrofe”, è costretta ad ammettere le difficoltà in cui si è trovato il governo alle prese con la sua primadi bilancio. “Mi pare – dice la premier – che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang”. Fatto sta che la sua Finanziaria non ha avuto neanche il tempo di sbarcare nell’Aula dellache il testo è dovuto tornare indietro nella Commissione Bilancio che l’aveva licenziato appena qualche ora prima. Governo in tilt sullacostretto ...