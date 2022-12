Intanto | in Cina…

(Di venerdì 23 dicembre 2022) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #covid #china #vignetta #fumetto #memeitaliani #satira #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma come nascono i dipinti 'dall'idea e dalla sfida di dipingere su un tessuto che non è ... l'incarico di una mostra a Shenyang, in'Mi avevano proposto di fare una grande mostra in, ......riporta che a breve saranno rivisti i termini della quarantena per i viaggiatori in arrivo in. ...si sta avvicinando alla fine dell'era della condivisione delle password, portando gli ...