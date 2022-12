Il menù perfetto per Natale 2022 per chi sceglie il delivery

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Per il pranzo di, secondo il 35% degli italiani mixare tra cucina homemade ealleggerisce l’impegno della preparazione e permette di godersi meglio i festeggiamenti MILANO – Pensando alvengono subito in mente ricchi pranzi e lunghe tavolate – se questo ricordo può sembrare felice, i giorni prima passati tra le corsie di supermercati affollati possono trasformarsi in un vero stress! Mixare quindi piatti homemade esi rivela una strategia vincente, tanto che da una ricerca di Uber Eats in collaborazione con Nextplora è emerso che il 31% degli italianirebbe questa opzione e il 22% si affiderebbe addirittura a undicompleto. La soluzione del, infatti, alleggerisce ...

ilGiornale.it

I più previdenti sono belli tranquilli a casa, al calduccio ed osservano divertiti i meno organizzati che corrono trafelati da un negozio all'altro per arrivare pronti all'orgia culinaria della tre ...Certo, non possiamo sperare di ottenere un piattocome appena fritto, ma in questo modo non dovremo accontentarci di qualcosa di gommoso e scialbo. Potete anche aggiungere un pizzico di sale,... Il menu perfetto per un Natale toscano