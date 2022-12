Cosa è crollato Nordio e la valigia di soldi | la lezione monumentale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Carloè stato ospite in studio a L'aria che tira, la trasmissione quotidiana di La7 condotta da Myrta Merlino. Il ministro della Giustizia è stato interrogato dalla padrona di casa sul Qatargate: “Sta capitando proprio nel cuore dell'Europa. Quando vediamo queste cose, assistiamo anche alle difficoltà delle indagini, con i colleghi belgi che, a parte quelli beccati in flagrante, stanno accerchiando i parlamentari attraverso gli assistenti. Lei vuole rafforzare l'immunità parlamentare?”. “Non fa parte del programma di governo - ha risposto- ne parlai a suo tempo perché fu adottata dai padri costituenti: non era per proteggere i delinquenti, sapevano benissimo che qualcuno si sarebbe riparato dietro a questa immunità, però lo hanno fatto perché sapevano che togliendola si sarebbe corso il rischio di interferenze da parte di altri ...

