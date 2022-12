Calcio | Tottenham | Conte ' Rinnovo? Troveremo soluzione migliore'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Kane attaccante top, i rigori si sbagliano ma non sono preoccupato per lui" LONDRA (INGHILTERRA) - "Il? Penso che la partita contro il Brentford sia più importante. Quello che posso dire è ...

Antonio Conte continua a non sbilanciarsi sul suo futuro al. Lunedì ripartirà la Premier ... Ci sta all'inizio di essere un po' triste ma devi andare avanti e ilti dà l'occasione per ...Il tecnico italiano degli Spurs, che ripartono dal quarto posto in classifica, è pronto a tornare a fare sul serio, ma non a discutere del dubbio che tutti i tifosi delhanno, quello ... Verso Milan-Tottenham: scommettitori controcorrente, pronostico a ... 'Kane attaccante top, i rigori si sbagliano ma non sono preoccupato per lui' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Il rinnovo Penso che la ...Gli Spurs giocano gioca il giorno di Santo Stefano contro il Brentford: “Mancano sei mesi alla scadenza del mio impegno, pensiamo alla prossima gara. Kane Sta bene...” ...