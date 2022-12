Calcio | Coppa del Re Sedicesimi di finale | sorpresa Cacereno per il Real

Sport Mediaset

... che possiede 22 steakhouse nelle principali città del mondo, su Instagram ha sfoggiato foto e video in cui tiene in mano lae strattona diverse volte i giocatori per una foto insieme, tra cui ...Squadre di 4divisione per i blancos di Ancelotti, il Barça di Xavi e il Valencia di Gattuso MADRID (SPAGNA) - Sorteggio fortunato per Real Madrid e Barcellona ai sedicesimi di finale didel Re. I blancos di Ancelotti affronteranno il Cacereno, club di quarta divisione che ieri ha eliminato il Girona, squadra della Liga. Avversario della stessa categoria anche per il Barça di ... FOTO CON COPPA: FIFA INDAGA SU CHEF SALT BAE - Sportmediaset A meno di una settimana dalla fine dei Mondiali in Qatar, continua a far discutere il caso Salt Bae. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del celebre ...A meno di una settimana dalla fine dei Mondiali in Qatar, continua a far discutere il caso Salt Bae. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del celebre ...