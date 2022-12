Buste paga in caduta libera Sta succedendo agli italiani

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Secondo l’Istituto di statistica i contributi sociali dei datori di lavoro sono diminuiti del 4%. Cosa sta. I contributi dei lavoratori sono rimasti invariati. Le imposte sul lavoro dipendente, sono aumentate del 2%, mentre la retribuzione netta dei lavoratori è scesa del 10%. Secondo un’indagine che è stata condotta dall‘Istat, nel periodo che va tra il 2007 e il 2020 gli stipendi netti degli, invece di aumentare come dovrebbe essere, sono scesi del 10%. (pixabay.com)Quindi si sta verificando un fenomeno abbastanza singolare.Invece di aumentare, come accade negli altri Paesi europei, negli ultimi anni gli stipendi in Italia sono diminuiti notevolmente. Stipendi più alti, la stretta sul Reddito di cittadinanza e le novità che riguardano il Pos, questi sono alcuni degli aspetti su cui si punta e su cui si attende ...

Open

Nel 2023 stipendi più alti nelledi alcune categorie di lavoratori italiani, grazie all'estensione del cuneo fiscale voluto dal governo Meloni e inserito nella legge di bilancio. La platea di chi pagherà meno tasse, e ...E non inventiamocidifferenziate. Come non vogliamo nemmeno sentire parlare di un reclutamento territoriale: i lavoratori della scuola vincitori di concorso devono avere la possibilità di ... Cuneo fiscale: come cambiano le buste paga con le nuove regole da Draghi a Meloni Non solo gli industriali, anche "Farina" fa il regalo di Natale ai 20 dipendenti: 500 euro a ciascuno di loro. "Un aiuto meritatissimo" ...Un bonus welfare di 1.100 euro, aumentato di 300 euro rispetto allo scorso anno perché prevede anche la possibilità di coprire in parte i costi per il consumo di energia elettrica e gas, per i dipende ...