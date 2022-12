(Di venerdì 23 dicembre 2022) Firmato un protocollo d’intesa tra Comune di, Diocesi e ASL1 per la realizzazione di azioni condivise per migliorare le condizioni di vita delle. E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra Comune di, Diocesi e ASL1 per la realizzazione di azioni condivise per migliorare le condizioni di

Guglielmucci è quindi tornato sul possibile aumento da 6,50 a 8,50 dell'addizionale, deciso dal Comune dinell'ambito dei provvedimenti previsti dalperfirmato con il governo ... A Napoli un patto per aiutare le persone senza fissa dimora Manfredi: " Spero in risorse per linea 10 metro Napoli ". Il sindaco di napoli critica la manovra economica del Governo Meloni. "Purtroppo il fondo che c'era non e' stato destinato a Napoli e neanche ...