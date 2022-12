Vietato dire “americano” | “abortire” e “nero” | a Stanford la paranoia woke riscrive il vocabolario

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic — Le novità dal fronte del politicamente corretto e della sua terra d’origine, gli Usa, sono sempre in costante evoluzione. Ogni giorno, anzi ogni ora, c’è una novità da raccontare e un novello monito a cui obbe: l’ultima storia, in ordine di arrivo, proviene dall’Università di Standford situata nella correttissima e iper-progressista California, ateneo famoso anche per il celeberrimo esperimento del 1971 dello psicologo Phil Zambardo, da cui è stato tratto il film Effetto Lucifero. AsiilL’università ha pubblicato una vera e propria lista di parole considerate harmful language, ossia linguaggio dannoso, con l’obiettivo di eliminarne l’uso dal sito dell’ateneo e dai suoi dispostivi informatici. Alle parole bandite verranno sostituite altre, ritenute più idonee e meno ...