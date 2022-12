Sci alpino | slalom maschile Madonna di Campiglio 2022 oggi in tv | programma | orari e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il, glie la diretta tv dellodidi, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Continuano le prove tecniche sulle nevi italiane. Dopo i due giganti in Alta Badia, ci spostiamo nella splendida cornice delle Dolomiti del Brenta dove questa sera, giovedì 22 dicembre, torna il Night Event. In casa Italia saranno al cancelletto di partenza Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger e Tobias Kastlunger, mentre è ancora in dubbio Alex Vinatzer dopo la brutta caduta nel gigante dell’Alta Badia. La prima manche è fissata alle ore 17.45 mentre la seconda alle 20.45. SEGUI LA DIRETTA IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in ...