Sanità | dalla ricetta elettronica ai precari Aifa | le misure nel Milleproroghe

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stato annunciato ieri da Palazzo Chigi il via libera al decreto, dopo la riunione del Cdm che si è tenuta sotto la presidenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, si spiega nella nota. Tra lepreviste in materia di salute la proroga fino al 31 dicembre 2023 – dunque per un anno – dell’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della, quindi la possibilità per i medici di inviarne il numero per email o messaggi. Un’altra misura riguarda idell’Agenzia italiana del farmaco: “Si ...