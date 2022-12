RAI | “Koulibaly-Inter? Mai Trattativa impossibile per scelta del senegalese”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ciro Venerato della RAI ritiene che latrae l’perdelPiovono smentite per le voci sul possibileesse dell’per Kalidou. Nelle scorse ore sono circolati tanti rumors sui presunti contatti tra Beppe Marotta, amministratore delegato del sodalizio meneghino, e persone vicine all’ormai ex difensore del Napoli, oggi di proprietà del Chelsea. Secondo i beneinformati, comunque, il capitano della nazionalenon sarebbeessato a lasciare il prestigioso club di Londra perché non intende giocare in Italia in un club che non sia il Napoli. A darne notizia è la redazione di Rai Sport. Smentita da tutte le parti in causa ...