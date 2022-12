Polonia | Michniewicz lascia | a gennaio arriverà un nuovo ct

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Finisce dopo poco meno di un anno l'era di Czeslawalla guida dalle. Il contratto del ct, come annuncia su Twitter la Federcalcio, non verrà rinnovato e dunque, dal primo...

Finisce dopo poco meno di un anno l'era di Czesław Michniewicz alla guida dalla Polonia. Il contratto del ct, come annuncia su Twitter la Federcalcio, non verrà rinnovato e dunque, dal primo gennaio 2023, sarà nominato un altro allenatore alla guida della nazionale polacca. Non è bastato aver portato la nazionale agli ottavi dei Mondiali in Qatar.