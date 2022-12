Paura a Civitavecchia | l’auto prende fuoco in strada | le fiamme minacciano i palazzi

(Di giovedì 22 dicembre 2022)– Momenti diquesta mattina a, quando, poco prima delle 9, i vigili delsono intervenuti in via Maestrale per l’incendio di un’auto. La proprietaria della vettura, accorgendosi delle, ha subito chiamato i pompieri della caserma Bonifazi. Giunti sul posto, i vigili delsi sono subito adoperati ad avviare le manovre di spegnimento. A causa dell’ingente volume di, si è reso necessario l’aiuto del liquido schiumogeno. La rapidità delle operazioni di spegnimento ha fatto si che ilnon si propagasse alle numerose abitazioni adiacenti. Non si è registrato nessuno ferito. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...

