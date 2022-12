Nba | Pau Gasol | Nowitzki e Popovich tra i candidati a Hall of Fame

Sky Sport

... che viaggia a 13.3 punti di media con il 46% da 3p in campionato, mentre lo sloveno Hrovat, ex,... La 2e la 3del gruppo dovranno affrontare un play - in stileinvertendosi con gli altri gruppi. ...Brown si era unito all'agenzia di Ye lo scorso maggio durante i playoff, e si unisce a una ... Brown, secondo quanto raccontato dal Mundo Deportivo, ha chiesto aGasol di organizzare la visita e ... NBA Hall of Fame 2023, i nomi dei candidati: Wade, Nowitzki, Parker... e anche Popovic [VIDÉO] - Retraité depuis 2019, Tony Parker fait partie de la cuvée 2023 des personnalités éligibles au Hall of Fame, le panthéon du basket nord-américain. Cet honneur serait une première pour un bask ...Comme Pau Gasol, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Gregg Popovich et Becky Hammon, Tony Parker est éligible pour faire son entrée au prestigieux Hall Of Fame.