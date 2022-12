Manovra | Renzi “Meloni e Conte due facce della stessa medaglia”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se al Parlamento togli la legge bilancio non c'è più la democrazia, non c'è più niente, cioè la‘Unò nel dicembre 2019 attaccavache faceva esattamente le stesse schifezze che sta facendo lei oggi”. Lo afferma il leader Iv Matteoin un video sui social. “sono due– aggiunge – quando la facevamo noi la legge di bilancio c'erano due letture parlamentari, c'erano emendamenti, discussione, dibattito, qui no, lavorano di notte, last minute, tagliano i soldi ai giovani per darli ai presidenti delle società di calcio e poi si lamentano che gli altri non sono coerenti. Incoerente è cheall'opposizione sbraitava e quando è maggioranza fa ...

