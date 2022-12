Juve | Di Maria è un'incognita sul mercato | ecco cosa vuole Allegri

TUTTO mercato WEB

Già a prescindere dai chiari di luna societari, nuovi acquisti non erano previsti per l'attacco della Juventus: i veri innesti davanti arriveranno dall'infermeria, Chiesa e Di, con ragionevoli ...Come Dybala, Paredes, Di. Sento ripetere che il Napoli può essere ripreso perché è atteso a due sfide - chiave. Vero, ma se le vince Cosa succede se batte Inter e". Da chi ripartiamo ... Juve, Di Maria vuole un trofeo anche in bianconero: futuro incerto per la prossima stagione In vista della ripresa del campionato, mister Allegri avrebbe intenzione di ripartire dai giocatori che hanno consentito alla Juventus di rimontare posizioni in classifica, e di ottenere 18 ...L'allenatore Walter Zenga ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Luciano a inizio novembre disse che la sosta era una mano santa perché la squadra era mentalmente stanca. E chi stava an ...